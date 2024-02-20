После нападения в Германии умер второй украинский баскетболист

После нападения в Германии умер второй украинский баскетболист Козаченко

Украинский баскетболист «Джайантс Дюссельдорф» Артем Козаченко, который подвергся нападению в немецком Оберхаузене, умер в больнице. Об этом сообщается на сайте клуба.

Конфликт произошел вечером 11 февраля в Оберхаузене. Козаченко вместе с другим украинским баскетболистом Владимиром Ермаковым поверглись нападению, когда вышли из автобуса. Нападавшим оказался 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения, который ранее уже совершал нападения и грабежи.

Спортсмены получили ножевые ранения. Ермаков умер, а Козаченко госпитализировали.

Ермаков и Козаченко выступали за молодежную команду ART Giants (U-19) из Дюссельдорфа. В составе юношеской сборной Украины (U-16) Ермаков выступал на чемпионате Европы 2022 года в Болгарии.