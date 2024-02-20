Президент Бразилии отозвал посла из Израиля для консультаций

Президент Бразилии отозвал посла из Израиля после объявления персоной нон грата

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отозвал посла страны в Израиле. Об этом пишет газета Folha de S.Paulo.

Уточняется, что глава дипмиссии Фредерико Майер был отозван для консультаций. В свою очередь министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра вызвал израильского посла в стране Даниэля Зоншайна для разговора.

Ранее бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с холокостом. После этого Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата.

Глава МИД еврейского государства Исраэль Кац позднее отметил, что да Силва останется персоной нон грата в Израиле, пока не извинится за свои слова и «откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля».

