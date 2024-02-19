Глава МИД Израиля высказался о президенте Бразилии

Глава МИД Израиля Кац: президент Бразилии Силва останется персоной нон грата

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва останется персоной нон грата в Израиле, пока не извинится за свои слова. Об этом заявил глава МИД еврейского государства Исраэль Кац, передает РИА Новости.

Он пояснил, что запретный статус с главы латиноамериканской страны будет снят, когда тот «откажется от антисемитских подстрекательств, которые он бросал в адрес еврейского народа и Израиля».

Ранее бразильский лидер назвал происходящее в секторе Газа геноцидом и сравнил с холокостом. После этого Израиль объявил Лулу да Силву персоной нон грата. Спецпредставитель президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморим назвал такое решение абсурдом, заявив, что оно лишь усилит изоляцию Израиля.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о праве глав государств на собственную оценку конфликта в секторе Газа. «Мы уважаем мнение, которое высказывает руководитель любой страны, и исходим из того, что каждый имеет право на свою реакцию», — подчеркнул министр.