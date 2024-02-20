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06:24, 20 февраля 2024Мир

Президент Республики Сербской прибыл в Казань

ATVbl: президент Республики Сербской Додик прибыл в Казань

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины Республики Сербской Милорад Додик прибыл в Казань. Об этом сообщил телеканал ATVbl.

По данным издания, в аэропорту его встретил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Татарстану Айрат Шафигуллин, а также девушки в национальных костюмах с хлебом и солью.

Как отмечает ТАСС, 17-19 февраля Додик находился с рабочим визитом в Белоруссии. Там он провел переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.

В октябре 2023 года сообщалось о планах Додика посетить Россию. В мае прошлого года политик уже посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

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      Марина Совина
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