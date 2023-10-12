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10:49, 12 октября 2023Мир

Додик посетит Россию с официальным визитом

Премьер Республики Сербской сообщил о визите Додика в Россию до конца года

Фото: Sputnik / Alexey Filippov / Pool / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик скоро посетит Россию с официальным визитом, который состоится до конца этого года. Об этом заявил премьер-министр республики Радован Вашкович, сообщает РИА Новости.

«Очень скоро… До конца года», — уточнил Вишкович, отвечая на вопросы журналистов на полях Российской энергетической недели.

В мае этого года Додик уже посещал Москву и встречался с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее президент Республики Сербской заявил, что его визит в Россию был очень успешным для поддержания дружеских отношений с Москвой. Он выразил мнение, что поездка поспособствовала укреплению отношений энтитета с Россией.

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    Дарья Балацкая
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