Путин принял главу Минсельхоза Патрушева для обсуждения поставок зерна в Африку

Президент России Владимир Путин встретился с главой Минсельхоза Дмитрием Патрушевым для обсуждения поставок зерна в Африку. Об этом сообщается в Telegram-канале Кремля.

Глава государства принял министра сельского хозяйства в Кремле. «У вас контакт с нашими коллегами и друзьями из этих африканских стран налажен?» — спросил Путин. Патрушев ответил утвердительно.

Также президент попросил в целом доложить об экспортном потенциале России в этой сфере.

Ранее 20 февраля Владимир Путин провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу.

В декабре заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов назвал поставки российского зерна в Африку не только экономической, но и идеологической акцией, имеющей медийный эффект.