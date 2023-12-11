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14:52, 11 декабря 2023Мир

В России оценили медийный эффект поставок зерна в Африку

Замглавы Россотрудничества Шевцов: поставка зерна Африке — идеологическая акция

Фото: Aziz Taher / Reuters

Поставки Россией зерна в Африку — это не только экономическая, но и идеологическая акция, имеющая медийный эффект. Об этом заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов рассказал в комментарии «Ленте.ру».

По его словам, агентство максимально вовлечено в продвижение такого подхода в странах Африки, чтобы рассказать африканцам о вкладе России в поддержку экономической и гуманитарной ситуации на континенте. Он положительно оценил работу на этом направлении.

Замглавы Россотрудничества полагает, что необходимо доносить информацию об отношениях России со странами Африки до всех слоев общества, а не только до людей, принимающих решения в африканских государствах.

«Наша задача — активно рассказывать о том, что Россия проводит такую политику, которая нацелена на то, чтобы максимально противопоставить огромной фейковой волне со стороны западных стран о том, что РФ ничего не делает и не заинтересована в этом вопросе», — сказал Шевцов в ходе мероприятия международного дискуссионного клуба «Валдай» «Молодое поколение в эпоху перемен: диалог гражданских обществ России и Африки».

Ранее министр экономики и проблем климата Германии Роберт Хабек заявил, что Россия «хочет взять Африку в заложники». Такое мнение он выразил в разговоре с пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

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      Юрий Леонов
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