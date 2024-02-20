Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

Владимир Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана в Казани

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с президентами Киргизии, Узбекистана, Казахстана. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер во время пленарной сессии форума «Сильные идеи для нового времени» заявил, что встреча пройдет в Казани в среду, 21 февраля.

21 февраля в Казани начнется международный турнир «Игры будущего». В церемонии открытия соревнований планируют принять участие лидеры других стран. В том числе, о планах посетить мероприятие сообщал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Также церемонию открытия соревнований посетит президент Киргизии Садыр Жапаров. В России он встретится с президентом России Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.