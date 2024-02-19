Президент Киргизии Жапаров посетит Россию и встретится с Путиным

Глава Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Жапаров прибудет в Казань для участия в церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего». В рамках мероприятия президент Киргизии встретится с Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

«В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.

Ранее президент Киргизии призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики. При этом он отметил, что республика выступает за равноправное сотрудничество и готова работать со всеми, в том числе с Вашингтоном.