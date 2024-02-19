Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:16, 19 февраля 2024Бывший СССР

Президент Киргизии встретится с Путиным

Президент Киргизии Жапаров посетит Россию и встретится с Путиным
Садыр Жапаров

Садыр Жапаров. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Глава Киргизии Садыр Жапаров 20-21 февраля посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте главы республики.

Жапаров прибудет в Казань для участия в церемонии открытия международных мультиспортивных соревнований «Игры будущего». В рамках мероприятия президент Киргизии встретится с Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

Материалы по теме:
«Будущее куется на полях сражений» Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
«Будущее куется на полях сражений»Как изменились отношения России и Белоруссии после начала конфликта на Украине
25 января 2023
Переговоры, ордена и пинг-понг. В Казахстане прошли саммиты глав государств. Почему это важно для России?
Переговоры, ордена и пинг-понг.В Казахстане прошли саммиты глав государств. Почему это важно для России?
17 октября 2022
Воздержались. Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
Воздержались.Почему республики Средней Азии не спешат поддержать российскую операцию на Украине?
18 июня 2022

«В ходе встреч стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах», — говорится в сообщении.

Ранее президент Киргизии призвал США и другие страны не вмешиваться во внутренние дела республики. При этом он отметил, что республика выступает за равноправное сотрудничество и готова работать со всеми, в том числе с Вашингтоном.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      В Германии расследуют раскрытие гостайны при планировании «Северного потока-2». Обнародованы секретные данные Минобороны

      Африканская страна выступила за альтернативу SWIFT

      В ФБР заявили о беспрецедентных хакерских атаках Китая

      Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

      Один из крупнейших банков поймали на выдумывании должностей

      Президент Киргизии встретится с Путиным

      Блейк Лайвли вышла на публику в украшениях почти за 50 миллионов рублей

      Вернувшемуся из-за ранения с СВО российскому бойцу сломали руку в баре

      Миру спрогнозировали рост добычи важнейшего энергоресурса

      Главным достижением Байдена назвали изгнание Трампа из Белого дома

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше