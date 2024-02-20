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16:43, 20 февраля 2024Путешествия

Раскрыт возможный срок запуска работы аэропорта в Киеве

«Эспресо»: аэропорт Борисполь в Киеве может возобновить работу через три недели

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Международный аэропорт Борисполь в Киеве может возобновить деятельность в течение трех недель в том случае, если получит разрешение на полеты. Возможный срок запуска работы авиагавани раскрыл украинский телеканал «Эспресо» в Telegram.

«Пока там полностью пусто, нет пассажиров, есть только сотрудники аэропорта, которые продолжают работать над тем, чтобы аэропорт возобновил свое функционирование», — говорится в сообщении.

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При этом не уточняется, обсуждается ли в настоящее время возможность выдать воздушной гавани разрешение на полеты в условиях конфликта.

Ранее стало известно, что аэропорт Краснодара, закрытый с начала спецоперации на Украине, не будут открывать для рейсов гражданских самолетов. Минобороны России дало отрицательный отзыв по открытию авиагавани Пашковский и запретило снимать ограничения на полеты пассажирских лайнеров.

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      Фариза Бацазова
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