В Госдуме объяснили принятие закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Депутат Полуянова: запрет рекламы на ресурсах иноагентов — удар по их кошельку

Член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова объяснила принятие нижней палатой парламента в первом чтении закона, запрещающего размещать рекламу на ресурсах иностранных агентов. В беседе с «Лентой.ру» депутат поддержала новые рестрикции в отношении иноагентов.

«Верю, что законопроект о запрете иноагентам размещать рекламу, а также на аналогичный запрет рекламы ресурсов самих иноагентов нанесет удар по самому главному — по их кошельку. Эти нечистые на руку продолжают вытягивать деньги из российских граждан, особенно из молодежи, привлекая внимание к определенным товарам и услугам. Но мы-то понимаем, что полученные средства идут на помощь нашим врагам, значит, пора прекратись порочную практику», — сказала парламентарий.

Ранее о принятии соответствующего закона в первом чтении сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Володин подчеркнул, что, согласно тексту документа, запрет распространяется на граждан России и российские компании, независимо от их форм собственности.

В законопроекте говорится, что под ресурсами иноагентов стоит понимать любые платформы — сайты, блоги и социальные сети. Кроме того, подчеркнул спикер Госдумы, в случае вступления документа в силу будет запрещено рекламировать в СМИ ресурсы самих иноагентов.

Володин заявил, что в 2023 году более 200 российских физических лиц и организаций разместили рекламу у иноагентов. Те, в свою очередь, признавались, что отправляли полученные средства в поддержку украинской армии.