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16:35, 20 февраля 2024Среда обитания

Риск сильной жары в России летом оценили

Синоптик Мохов: есть риск сильной жары в Центральной России летом 2024 года

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

Летом 2024 года на территорию Центральной России может прийти сильная жара. Риски экстремально высоких температур оценил научный руководитель Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Игорь Мохов, его слова передает РБК.

Более точный прогноз, по словам синоптика, можно будет сделать ближе к апрелю. Однако указывающие на это тенденции заметны уже сейчас. «Все зависит, как Эль-Ниньо будет переходить в другую фазу. И более того, это все равно вероятностные оценки в зависимости от фазового перехода, то есть возможны варианты. Но риски есть, да», — заявил метеоролог.

Мохов добавил, что лето 2023 года начиналось точно так же — в фазе Эль-Ниньо. При этом есть риск, что в течение года феномен сменится Ла-Ниньей — тогда вероятность жары на европейской территории России окажется выше, но тоже не будет стопроцентной, заключил синоптик.

Ранее лету 2024 года в России предрекли звание самого жаркого в истории. По прогнозам экспертов, уже в июне температура будет на семь градусов превышать климатическую норму. Так, в Москве, Твери, Калуге, Калининграде столбики термометров будут подниматься до 35 градусов.

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      Нина Ташевская
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