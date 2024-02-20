Доля экспорта нефти из России в дружественные страны в 2023 году достигла 86 %

В 2023 году Россия нарастила поставки нефти в дружественные страны, доля такого экспорта увеличилась до 86 процентов. Об этом со ссылкой на презентацию вице-премьера РФ Александра Новака, представленную на Дне энергетики в рамках выставки-форума «Россия», пишет РИА Новости.

Доля экспорта в дружественные государства нефтепродуктов за прошлый год достигла 84 процентов. «После введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов был переориентирован на новые рынки», — отмечается в документе. Для сравнения, в 2021 году на дружественные страны приходилось 40 процентов российского экспорта нефти и 30 процентов поставок за рубеж нефтепродуктов.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года переработка нефти в России упала до 747,9 тысячи тонн в сутки, сократившись в годовом выражении почти на 4 процента. По сравнению с декабрем показатели снизились на 1,4 процента. За месяц нефтяники переработали порядка 23,18 миллиона тонн сырья. Сокращение объемов объясняют уменьшением добычи в рамках договоренностей с Саудовской Аравией снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки. Также причинами стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.