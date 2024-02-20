Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:31, 20 февраля 2024Экономика

Россия нарастила поставки нефти в дружественные страны

Доля экспорта нефти из России в дружественные страны в 2023 году достигла 86 %

Фото: Егор Еремов / РИА Новости

В 2023 году Россия нарастила поставки нефти в дружественные страны, доля такого экспорта увеличилась до 86 процентов. Об этом со ссылкой на презентацию вице-премьера РФ Александра Новака, представленную на Дне энергетики в рамках выставки-форума «Россия», пишет РИА Новости.

Доля экспорта в дружественные государства нефтепродуктов за прошлый год достигла 84 процентов. «После введения санкций объем экспорта нефти и нефтепродуктов был переориентирован на новые рынки», — отмечается в документе. Для сравнения, в 2021 году на дружественные страны приходилось 40 процентов российского экспорта нефти и 30 процентов поставок за рубеж нефтепродуктов.

Материалы по теме:
Россияне жалуются на дефицит бензина. Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
Россияне жалуются на дефицит бензина.Почему топлива не хватает, а цены на него растут?
19 сентября 2023
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
Россия прожила год с потолком цен на нефть, но США хотят усилить ограничения. Как это повлияет на мировую экономику?
9 января 2024

Ранее стало известно, что в январе 2024 года переработка нефти в России упала до 747,9 тысячи тонн в сутки, сократившись в годовом выражении почти на 4 процента. По сравнению с декабрем показатели снизились на 1,4 процента. За месяц нефтяники переработали порядка 23,18 миллиона тонн сырья. Сокращение объемов объясняют уменьшением добычи в рамках договоренностей с Саудовской Аравией снизить экспорт нефти и нефтепродуктов на 500 тысяч баррелей в сутки. Также причинами стали ремонты на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и вывод из строя установок из-за участившихся атак беспилотников.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали сообщения об угнавшем Ми-8 летчике

      Министр обороны Швеции похвалил Россию

      Песков заявил о присутствии участников СВО на послании Путина парламенту

      Беременная блогерша смутила зрителей одной особенностью своего тела

      Россияне отвернулись от одного способа покупки квартир

      ФСБ задержала двух подозреваемых россиян в избиении четырех неонацистов

      ЦАХАЛ начнет внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября

      Названа причина сбоя в работе российских сайтов

      Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

      Дворник направил пистолет в пах соседа из-за шумного ремонта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше