Россиянке в итальянском аэропорту отказались продать воду из-за паспорта

Россиянке Лариной отказались продать воду в аэропорту Италии из-за гражданства

В римском аэропорту Фьюмичино россиянке Анне Лариной, проживающей в Италии уже десять лет и имеющей вид на жительство в этой стране, отказались продать воду в одном из магазинов из-за наличия у нее российского паспорта. Об этом пишет местная газета Corriere Della Sera.

О случившемся Ларина рассказала в социальных сетях. По ее словам, она попыталась купить бутылку воды в магазине Aelia Duty Free, однако продавщица отказала ей в обслуживании, указав на национальность клиентки. Она якобы заявила, что не может продать товар россиянке из-за ее гражданства, и даже предложила ознакомиться с позицией МИД Италии относительно действий России.

Видеообращение Лариной вызвало широкий резонанс в итальянских СМИ, которые подчеркнули, что такое поведение продавца вызывает серьезные вопросы о дискриминации и нарушении прав потребителей. В своем обращении россиянка отметила, что не только имеет право на приобретение товаров, но и давно является налогоплательщиком в Италии, что делает ее полноправным членом общества.

Администрация аэропорта Фьюмичино косвенно подтвердила инцидент и принесла извинения. Там заявили, что такое поведение не соответствует стандартам коммерческих партнеров аэропорта и обещали провести расследование. Управляющая магазином компания Aelia Duty Free Italia заявила, что проводит все необходимые проверки, чтобы подобное не повторялось.

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