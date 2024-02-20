Российские бойцы в Авдеевке показали укрепрайон ВСУ изнутри

Бойцы 1-й Славянской бригады показали бывший укрепрайон «Зенит» ВСУ изнутри

Бойцы 1-й Славянской бригады Вооруженных сил РФ показали, как изнутри выглядит бывший укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Зенит». Кадры оказались в распоряжении RT.

Телеканал уточняет, что на видео демонстрируется позиция, которую украинские военные оставили 16 февраля. Она располагалась на территории заброшенной войсковой части противовоздушной обороны.

На кадрах видно, что на стенах здания размещены детские рисунки. За кадром слышен диалог бойцов, обсуждающих, куда переставить «МОНки» (МОН — мина осколочная направленная).

Город Авдеевка под Донецком перешел под контроль российских сил в субботу, 17 февраля. 19 февраля российские войска заняли более выгодные рубежи в районе Авдеевки.