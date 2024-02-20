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12:27, 20 февраля 2024Путешествия

Российский альпинист пропал в горах Киргизии

Российский альпинист Глазунов пропал у пика Аксу в Киргизии

Фото: @evgeni_glazunov

Российский альпинист Евгений Глазунов пропал во время восхождения в Ляйлякском районе Баткенской области Киргизии. Об этом ТАСС сообщили в киргизской Федерации альпинизма и скалолазания.

Спортсмен начал подъем на пик Аксу (высота — 5355 метров) 12 февраля, но 16 числа решил развернуться из-за непогоды и начал быстро спускаться. С тех пор связь с Глазуновым пропала.

Уточняется, что альпинист шел с напарником, который страховал его внизу. Именно он сообщил об исчезновении Глазунова. Мужчина попытался начать поиски сам, но видимость в горах была плохая.

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Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова в соцсети «ВКонтакте» рассказала, что поиски Глазунова начнутся 21 февраля — пока не позволяет погода. В этот район вылетели альпинисты Алексей Бойко (Санкт-Петербург) и Анатолий Сыщиков (Екатеринбург).

«Ребята как раз доберутся до места, попробуют сделать облет дроном, просмотрят стену в бинокль. Что дальше, будут решать там», — добавила она.

Известно, что Глазунов родом из Иркутской области. Он начал заниматься альпинизмом в 2002 году и с того времени совершил 250 восхождений. Спортсмен также руководит школой альпинизма «Горы Байкала». В 2018 году его брат Сергей сорвался со скалы в Пакистане и не выжил.

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      Мария Борисова
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