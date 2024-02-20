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16:45, 20 февраля 2024Россия

Российский депутат и борец с бездомными собаками ополчился на зоозащитников

Астраханский депутат Евгений Дунаев призвал признать зоозащитников иноагентами

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Депутат Думы Астраханской области Евгений Дунаев, получивший известность как борец с бездомными собаками, призвал признать критикующих власть зоозащитников иноагентами. Такое мнение депутат выразил Telegram-каналу «Подъем».

По его словам, зоозащитники стали «чуть ли не политической партией», которая может влиять на губернаторов и мэров. Дунаев недоумевает, кто их финансирует и почему им якобы позволено оскорблять власти, которые хотят избавиться от бродячих собак. Теми же, «кто искренне любит животных», другие зоозащитники просто пользуются, убежден депутат.

Дунаев ополчился на зоозащитников после того, как те не поддержали закон, разрешающий усыплять бродячих и агрессивных собак. В начале февраля 2024 года комиссия по регламенту и депутатской этике Думы Астраханской области рассматривала вопрос о высказываниях Дунаева в соцсетях в адрес зоозащитников. Тогда комиссия пришла к выводу, что в публикациях депутата от 26 ноября и 20 декабря 2023 года содержатся «неэтичные и нетактичные высказывания, унижающие честь и достоинство граждан, защищающих бездомных животных». О каких публикациях идет речь, не уточняется.

После этого Дунаев публично извинился перед зоозащитниками, опубликовав в своем Telegram-канале мемом с героем телесериала «Наша Russia» Александром Бородачом и надписью «понять и простить». «Решение я оспаривать не буду, мнение коллег-депутатов уважаю. Граждан, которые написали жалобу, не согласны с моим мнением и в результате понесли душевные страдания и получили психологические травмы, прошу меня понять и простить», — написал депутат.

Несмотря на резонанс, дума Астраханской области в декабре 2023 года приняла закон, который разрешает усыплять бродячих собак, сразу в двух чтениях. Как пояснял соавтор инициативы депутат Дунаев, в законе не идет речь о жестоком обращении, так как собаки не будут страдать.

Первым российским регионом, разрешившим эвтаназию бездомных животных, стала Бурятия. Позже аналогичные меры приняли власти Алтайского края.

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      Владислав Толстиков
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