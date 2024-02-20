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07:03, 21 февраля 2024Спорт

Российский футболист рассказал об испытанном шоке на улице в Израиле

Футболист Лесовой рассказал, что его шокировал дикий кабан на улице в Израиле

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Полузащитник «Динамо» Даниил Лесовой, на правах аренды выступающий за «Маккаби» из Хайфы, рассказал о жизни в Израиле. Слова футболиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Здесь ты можешь идти по улице в центре города и встретить дикого кабана. Я читал об этом, думал, что бывает, наверное, но раз в год и то увидит далеко не каждый. А на деле оказалось, что мы их встречали по два-три раза в неделю. Были с женой в шоке», — заявил Лесовой.

Россиянин признался, что испытывает некоторые сложности с бытовой адаптацией. «Ко многому надо привыкнуть, приспособиться. Пока это даже сложнее, чем футбольная адаптация», — отметил он.

2 февраля полузащитник перешел в израильский клуб из московского «Динамо» на правах аренды. Она продлится до окончания сезона-2023/2024 и предусматривает право выкупа.

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      Алексей Гусев
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