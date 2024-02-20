Россию заполонили китайские смартфоны

GS Group: доля китайских брендов смартфонов в российском импорте достигла 79 %

По итогам 2023 года китайские производители смартфонов сумели заполонить своей техникой российский рынок. Доля брендов из КНР в импортных поставках в РФ за 12 месяцев достигла уровня 79 процентов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании GS Group.

В сравнении с показателем 2022 года доля китайских смартфонов на российском рынке увеличилась на 4 процентных пункта (п.п.), уточнили эксперты. В целом за 2023 года число ввезенных в Россию импортных мобильных устройств выросло на 13 процентов и достигло отметки 29,5 миллиона штук.

Лидером среди китайских брендов оказался Xiaomi. Доля смартфонов этой компании в структуре российского импорта по итогам 2023 года составила почти 30 процентов, в количественном выражении показатель увеличился до 9,1 миллиона штук.

В четверку крупнейших иностранных поставщиков также вошли Tecno и Infinix (второе и четвертое место) — на их долю пришлось 4,5 и 3 миллиона устройств, или 13,8 и 9,6 процента от всего российского импорта, соответственно. При этом поставки Infinix выросли в годовом выражении почти втрое.

На третьем месте по объему ввоза мобильных устройств в Россию оказалась корейская Samsung. За год эта компания поставила в РФ в общей сложности 3,3 миллиона смартфонов, что оказалось на 11 процентов меньше в сравнении с показателем за 2022-й. Пятую стройку в рейтинге заняла американская компания Apple (2,5 миллиона). Ее доля на российском рынке за 12 месяцев сократилась в 1,8 раза — с 14,3 до 7,8 процента.

О растущем влиянии китайских смартфонов на российском рынке сообщалось еще в середине мая 2023 года. Тогда газета «Коммерсантъ» писала, что отечественные производители мобильных устройств не смогли выдержать конкуренции со стороны брендов КНР. По итогам первого квартала 2023 года поставки смартфонов российских брендов, произведенных за рубежом, упали почти до нулевой отметки. Речь шла в том числе о технике Dexp, F+ и Digma.