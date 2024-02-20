Стала известна дата оглашения приговора бывшей замминистра просвещения Раковой

Суд огласит приговор экс-замминистра Раковой по делу о мошенничестве 5 марта

Никулинский суд Москвы огласит приговор бывшей замминистра просвещения Марине Раковой и экс-ректору Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинки) Сергею Зуеву, обвиненным в мошенничестве, 5 марта. Дата стала известна РИА Новости.

По информации агентства, оглашение приговора назначено на 10 часов утра.

Ранее в ходе прений сторон прокурор запросил для Раковой восемь лет колонии общего режима, а для Зуева — 6,5 года лишения свободы. Вместе с ними по делу проходят и бывшие сотрудники «Фонда новых форм развития образования» Евгений Зак и Максим Инкин — для них гособвинение запросило по 3,5 года.

Кроме того, прокурор предложил назначить 5,5 года лишения свободы для проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Ивана Федотова и по три года для юрисконсульта Шанинки Кристины Крючковой и гражданского мужа Марины Раковой.

Дело о мошенничестве экс-замминистра просвещения связано с госконтрактами в сфере образования. Ее также обвиняют в организации фиктивного трудоустройства в РАНХиГС.

