Стало известно о работе по FPV-дронам в России до начала СВО

ЦКБР: Шойгу еще до начала СВО поручил осваивать технологии FPV-дронов

Министр обороны России Сергей Шойгу еще до начала специальной военной операции (СВО) поручил специальным подразделениям приступить к работам по FPV-дронам. Об этом ТАСС стало известно от главы Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, соответствующее поручение министр дал летом 2021 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» во время встречи со специалистами.

«Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении», — сказал Кузякин.

Руководитель добавил, что после этого в ЦКБР «очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине».

В январе Кузякин заявил, что ЦКБР создана база данных с информацией о десятках трофейных боевых украинских дронах и их производителях.