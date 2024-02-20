Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:21, 20 февраля 2024Наука и техника

Стало известно о работе по FPV-дронам в России до начала СВО

ЦКБР: Шойгу еще до начала СВО поручил осваивать технологии FPV-дронов

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу еще до начала специальной военной операции (СВО) поручил специальным подразделениям приступить к работам по FPV-дронам. Об этом ТАСС стало известно от главы Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрия Кузякина.

По его словам, соответствующее поручение министр дал летом 2021 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» во время встречи со специалистами.

«Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении», — сказал Кузякин.

Материалы по теме:
Русская охота. Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
Русская охота.Как российские боевые беспилотники стали одними из лучших в мире?
19 октября 2022
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022

Руководитель добавил, что после этого в ЦКБР «очень активно начали работать, развивать оборудование и обучать пилотов, что впоследствии стало новостью для нашего противника в ходе спецоперации на Украине».

В январе Кузякин заявил, что ЦКБР создана база данных с информацией о десятках трофейных боевых украинских дронах и их производителях.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин исключил Суровикина из наблюдательного совета «Роскосмоса». Чем сейчас занят бывший главком ВКС?

      Российский артиллерист рассказал о попытках ВСУ форсировать Днепр

      Популярная 45-летняя актриса пришла на вечеринку в прозрачном наряде

      Бразильский футболист рассказал о реализовавшейся в «Зените» мечте

      «Вкусно — и точка» объявила о масштабной акции по всей стране. Что ждет россиян?

      Реклама

      В Швеции отказались считать членство в НАТО предметом переговоров

      Мужчина решил изгнать демона из дома и погубил всю семью

      В Европе вырос выпуск автомобилей

      В СНБО заявили о предложении летчику-перебежчику из России остаться на Украине

      «Ростех» поставил Минобороны первую в 2024-м партию БМП-3

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше