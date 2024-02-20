Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990 Андреас Бреме

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на странице мюнхенской «Баварии» в соцсети X.

«Бреме навсегда останется в наших сердцах как чемпион мира и, что более важно, как совершенно особенный человек. Он навсегда останется частью семьи ФК "Бавария"», — отмечается в сообщении. По информации Bild, Бреме скончался от остановки сердца в ночь на 20 февраля.

Бреме — автор победного гола в финале мундиаля-1990. Он забил сборной Аргентины с пенальти на 85-й минуте встречи.

Кроме того, на счету Бреме серебро ЧМ-1986, третье и второе места на чемпионатах Европы (1988, 1992). На клубном уровне, помимо «Баварии», он выступал за «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Интер» и «Сарагосу».