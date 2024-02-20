Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
0:0
Завершен
Людмила Самсонова
Дубай (ж)
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Северсталь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Интер М
Сегодня
23:00 (Мск)
Атлетико М
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСВ Эйндховен
Сегодня
23:00 (Мск)
Боруссия Д
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
03:00 (Мск)
Нью-Джерси Дэвилз
НХЛ - регулярный чемпионат
12:25, 20 февраля 2024Спорт

Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990

Умер автор победного гола в финале чемпионата мира-1990 Андреас Бреме

Фото: Action Images / Reuters

Чемпион мира 1990 года в составе сборной Германии по футболу Андреас Бреме умер в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на странице мюнхенской «Баварии» в соцсети X.

«Бреме навсегда останется в наших сердцах как чемпион мира и, что более важно, как совершенно особенный человек. Он навсегда останется частью семьи ФК "Бавария"», — отмечается в сообщении. По информации Bild, Бреме скончался от остановки сердца в ночь на 20 февраля.

Бреме — автор победного гола в финале мундиаля-1990. Он забил сборной Аргентины с пенальти на 85-й минуте встречи.

Кроме того, на счету Бреме серебро ЧМ-1986, третье и второе места на чемпионатах Европы (1988, 1992). На клубном уровне, помимо «Баварии», он выступал за «Саарбрюккен», «Кайзерслаутерн», «Интер» и «Сарагосу».

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Кремле прокомментировали сообщения об угнавшем Ми-8 летчике

      Министр обороны Швеции похвалил Россию

      Песков заявил о присутствии участников СВО на послании Путина парламенту

      Беременная блогерша смутила зрителей одной особенностью своего тела

      Россияне отвернулись от одного способа покупки квартир

      ФСБ задержала двух подозреваемых россиян в избиении четырех неонацистов

      ЦАХАЛ начнет внутреннее расследование атаки ХАМАС 7 октября

      Названа причина сбоя в работе российских сайтов

      Лукашенко рассказал о планах западных спецслужб совершить в Белоруссии переворот

      Дворник направил пистолет в пах соседа из-за шумного ремонта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше