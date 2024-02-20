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19:29, 20 февраля 2024Путешествия

В аэропорту объявили тревогу из-за радиоактивных веществ в багаже пассажира

В аэропорту Барселоны объявили тревогу из-за опасного вещества в сумке пассажира

Фото: David Zorrakino / Globallookpress.com

В аэропорту Барселоны объявили тревогу из-за багажа пассажира, в котором обнаружилось вытекшее радиоактивное вещество. Об этом сообщает 20 Minutos.

Уточняется, что опасное вещество было найдено в сумке, которую уже погрузили в багажное отделение лайнера Swiss Airlines, следовавшего в Цюрих. Из-за случившегося пассажирам пришлось провести два часа в оцепленном запертом самолете. На место приехали спасатели, которые констатировали, что опасности для жизни нет.

Ранее женщина из Эстонии попыталась провезти в Россию сотни муляжей человеческих эмбрионов и попалась на границе. Правоохранители задержали приезжую на пункте пропуска Ивангород в Ленинградской области.

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      Зарина Дзагоева
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