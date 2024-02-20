В Германии раскритиковали обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

Лидер АдГ Хрупалла раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковал обсуждение санкций в Европейском союзе (ЕС) после смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще неизвестны обстоятельства, еще неизвестны причины, а уже снова говорят о новых санкциях», — заявил он. По словам депутата, этот факт достоин внимания.

Хрупалла также прокомментировал вызов посла России в МИД Германии в связи со смертью Навального. По его словам, хорошо, что с Москвой хотя бы разговаривают.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования смерти Навального. Он также рассказал об идее присвоить имя Навального санкционному режиму Евросоюза, под который подпадают лица, связанные с нарушением прав человека. Боррель не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.