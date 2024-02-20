Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:26, 20 февраля 2024Мир

В Германии раскритиковали обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

Лидер АдГ Хрупалла раскритиковал обсуждение санкций в ЕС после смерти Навального

Фото: Ringo Chiu / Reuters

Сопредседатель правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла раскритиковал обсуждение санкций в Европейском союзе (ЕС) после смерти Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Еще неизвестны обстоятельства, еще неизвестны причины, а уже снова говорят о новых санкциях», — заявил он. По словам депутата, этот факт достоин внимания.

Хрупалла также прокомментировал вызов посла России в МИД Германии в связи со смертью Навального. По его словам, хорошо, что с Москвой хотя бы разговаривают.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал от России международного расследования смерти Навального. Он также рассказал об идее присвоить имя Навального санкционному режиму Евросоюза, под который подпадают лица, связанные с нарушением прав человека. Боррель не исключил введения санкций в отношении представителей российской уголовно-исполнительной системы в связи с данной ситуацией.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      Мать случайно переехала семилетнего сына

      Нидерланды одобрили планы по выборам президента России в Гааге

      Испанская полиция подтвердила убийство летчика-перебежчика Кузьминова

      Кулеба рассказал об усталости украинцев от боевых действий

      В Швеции пожаловались на последствия помощи Украине

      США раскрыли подробности о новом пакете антироссийских санкций

      Бикини бывшей «Мисс Вселенная» на фото сравнили с подгузником в сети

      Украинского таксиста уволили за просмотр российских сериалов

      Игравший в «Спартаке» бразилец сравнил соотечественников с россиянами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше