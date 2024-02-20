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15:56, 20 февраля 2024Интернет и СМИ

В Госдуме прокомментировали закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Депутат Пискарев: в СМИ запретят размещать ссылки на иноагентов в целях рекламы

Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев прокомментировал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. В своем Telegram-канале он заявил, что для СМИ будет запрещено размещать ссылки на материалы иноагентов в рекламных целях.

«Речь идет о запрете размещения именно рекламы в СМИ ресурсов иноагентов, что могло бы привлечь к ним дополнительное внимание. В частности, недопустимо в рекламных целях размещать прямые гиперссылки на такие ресурсы», — высказался депутат.

При этом Пискарев отметил, что нарушением не будет считаться информационное сообщение об иностранных агентах. Он подчеркнул, что при этом в материале должна быть соответствующая предупреждающая маркировка.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий рекламу на ресурсах иностранных агентов. Под ресурсами авторы документа предложили понимать сайты, социальные сети и блоги. Если проект вступит в силу, то нарушителям новых норм может грозить до двух лет лишения свободы.

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