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20:33, 20 февраля 2024Мир

В МИД назвали заявления ЕС по Навальному вмешательством во внутренние дела

Постпредство РФ: заявления ЕС по Навальному — вмешательство во внутренние дела
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Любые заявления и шаги Европейского союза (ЕС), связанные со смертью Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России), являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщило российское постпредство при ЕС, передает ТАСС.

«Любые заявления или шаги представителей Евросоюза и его стран-членов, уже имевшие место или которые еще последуют, в контексте смерти упомянутого российского гражданина однозначно расцениваются нами как попытка вмешательства во внутренние дела России», — указали в представительстве российского МИД.

В дипмиссии отметили, что исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов на встрече с европейскими коллегами назвал заявления европейцев о поддержке российской оппозиции «еще одним наглядным свидетельством попыток вмешательства во внутренние дела России с целью расшатать российское общество, в том числе в преддверии выборов президента».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг призыв главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля провести независимое международное расследование смерти Навального.

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      Виктория Кондратьева
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