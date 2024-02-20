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10:31, 20 февраля 2024Мир

В ООН отложили созванное Россией заседание по борьбе с терроризмом

Созванное РФ заседание Совета Безопасности ООН по борьбе с терроризмом отложили

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Созванное Россией заседание Совета Безопасности (СБ) ООН по «формуле Аррии» по борьбе с терроризмом отложили на неопределенный срок. Об этом заявили в постоянном представительстве РФ при всемирной организации, сообщает ТАСС.

Заседание было назначено на 20 февраля. «Сообщаем, что ввиду изменений в графике СБ ООН данная встреча отложена до дальнейшего уведомления», — говорится в заявлении.

Ранее первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский предупредил, что США могут снова заблокировать принятие резолюции СБ ООН о прекращении огня в секторе Газа. По его словам, США уже заявили, что этот документ их не устраивает, и дали понять, что применят право вето, которое станет уже четвертым с момента обострения конфликта.

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      Семен Александров
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