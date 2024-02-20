Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:24, 20 февраля 2024Мир

В США оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

Риттер: Запад не сможет добиться возвращения Украине утраченных территорий

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Эксперт напомнил, что западные союзники Киева предлагали рассмотреть возможность территориальных уступок и отказаться от возращения Крыма. Однако, по его мнению, обмен землями невозможен, поскольку Россия не согласится отдать Украине ни Херсонскую область, ни Запорожье. «Невозможно, это российская территория. ЛНР? ДНР? (…) Это равносильно тому, чтобы попросить Россию отдать Владивосток, Санкт-Петербург или Москву», — отметил Риттер.

Он добавил, что украинские войска находятся в трудном положении из-за дефицита боеприпасов и нехватки солдат, поэтому у Киева сейчас нет выбора. «Этот конфликт закончится, когда Украина начнет переговоры о своей безоговорочной капитуляции, может быть, в Киеве, может быть, во Львове, может быть, где-то еще», — заключил экс-разведчик.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что конечной целью войны для Киева остается выход на границы 1991 года. Для этого, по мнению военного, Украина должна сплотиться и начать наращивать собственное производство оружия.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу доложил Путину о взятии Авдеевки. Российская армия продолжает продвижение на запад

      В Германии раскритиковали инициативу коалиции о поставках оружия Украине

      Известная гольфистка снялась в кроп-топе без бюстгальтера

      Путин встретится с лидерами Киргизии, Узбекистана и Казахстана

      Взявшая пять медалей на Спартакиаде россиянка назвала сумму полученных призовых

      В США оценили шансы Украины вернуть утраченные территории

      Россияне бросились скупать один вид жилья

      Полиция поймала пенсионерку с древнегреческой посудой и иконами

      Стало известно о требовании НАТО к Украине насчет российских территорий

      Шойгу заявил о первом применении ВСУ дронов «Баба-Яга»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше