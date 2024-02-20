Риттер: Запад не сможет добиться возвращения Украине утраченных территорий

Украина не сможет восстановить контроль над утраченными территориями, считает бывший американский разведчик Скотт Риттер. На эту тему он высказался в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Эксперт напомнил, что западные союзники Киева предлагали рассмотреть возможность территориальных уступок и отказаться от возращения Крыма. Однако, по его мнению, обмен землями невозможен, поскольку Россия не согласится отдать Украине ни Херсонскую область, ни Запорожье. «Невозможно, это российская территория. ЛНР? ДНР? (…) Это равносильно тому, чтобы попросить Россию отдать Владивосток, Санкт-Петербург или Москву», — отметил Риттер.

Он добавил, что украинские войска находятся в трудном положении из-за дефицита боеприпасов и нехватки солдат, поэтому у Киева сейчас нет выбора. «Этот конфликт закончится, когда Украина начнет переговоры о своей безоговорочной капитуляции, может быть, в Киеве, может быть, во Львове, может быть, где-то еще», — заключил экс-разведчик.

Ранее главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что конечной целью войны для Киева остается выход на границы 1991 года. Для этого, по мнению военного, Украина должна сплотиться и начать наращивать собственное производство оружия.