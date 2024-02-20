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19:56, 20 февраля 2024Спорт

Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

Елена Вяльбе отказалась считать российских лыжников и биатлонистов одной семьей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе высказалась об участии биатлонистов в предстоящей «Гонке Легкова». Ее слова приводит «Чемпионат».

Она отказалась считать представителей видов спорта одной семьей. «Под них же приходится подстраиваться, дистанцию соответствующую делать. Одна семья? Никакая мы, на хрен, с биатлонистами не семья! Коллеги, но не семья», — заявила Вяльбе.

«Гонка Легкова» состоится 23-24 февраля 2024 года в городе Пересвет Московской области. В ее рамках запланированы лыжные и биатлонные гонки, а также мастер-классы.

В конце февраля — начале марта 2022 года многие международные спортивные организации отстранили российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. В некоторых видах атлеты из РФ выступают в нейтральном статусе. Лыж и биатлона это не коснулось.

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      Алексей Гусев
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