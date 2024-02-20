Вылившего 60 литров вина мужчину объявили в розыск

В Испании мужчина вылил из резервуара винодельни 60 литров вина и попал в розыск

В Испании полиция объявила в розыск мужчину, который проник на винодельню и вылил из емкостей 60 литров вина. Об этом пишет El Pais.

Неизвестный преступник пробрался на территорию элитной винодельни Cepa 21 в городе Рибера-дель-Дуэро в ночь с субботы, 17 февраля, на воскресенье, 18 февраля, и открыл кран на одном из резервуаров с красным вином. Преступление попало на съемку камер наблюдения. На ролике видно, как мощный поток вина едва не сбивает мужчину с ног. При этом злоумышленник открыл несколько резервуаров, но лишь три из шести были наполнены.

Владелец компании заявил, что человек на видео открыл их так, как будто знал, как устроена винодельня изнутри. По его словам, убыток от потери вина составил около двух миллионов евро. Неизвестного злоумышленника объявили в розыск, его личность устанавливается.

В июле 2023 года воры проникли в винный магазин в испанском регионе Коста-Брава и на глазах у покупателей и продавца украли девять бутылок дорогих вин. Общая стоимость похищенного составила 117,1 тысячи евро.