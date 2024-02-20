Юлию Навальную разблокировали в X

Соцсеть X восстановила доступ к аккаунту Юлии Навальной

Доступ к заблокированному аккаунту вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в соцсети X (бывшая Twitter) восстановили. Ее публикации стали доступны пользователям.

Сейчас на странице вдовы Навального размещено три публикации. При этом в качестве даты регистрации значится февраль 2024 года.

О том, что Навальную заблокировали в X, стало известно ранее 20 февраля.

Ранее сообщалось, что МВД переобъявило в розыск брата Навального Олега. В базе МВД уточнялось, что он разыскивается о уголовной статье. В 2022 году Олега Навального уже объявляли в розыск.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В УФСИН сообщили, что заключенный пожаловался на плохое самочувствие после прогулки. Навального реанимировали в течение 30 минут, но не смогли спасти.