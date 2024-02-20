Силовые структуры
Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России
МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального
МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Олега. Информация об этом следует из базы ведомства.
Олег Навальный разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, в базе не указано.
По данным ТАСС, переобъявление Навального в розыск связано с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Подробности не уточняются.
Олега Навального объявили в розыск в январе 2022 года после ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
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