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15:31, 20 февраля 2024Силовые структуры

Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального

МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Олега. Информация об этом следует из базы ведомства.

Олег Навальный разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, в базе не указано.

По данным ТАСС, переобъявление Навального в розыск связано с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Подробности не уточняются.

Олега Навального объявили в розыск в январе 2022 года после ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

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      Илона Палей
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