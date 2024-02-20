Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального

МВД России переобъявило в розыск брата Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Олега. Информация об этом следует из базы ведомства.

Олег Навальный разыскивается по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно, в базе не указано.

По данным ТАСС, переобъявление Навального в розыск связано с возбуждением в отношении него нового уголовного дела. Подробности не уточняются.

Олега Навального объявили в розыск в январе 2022 года после ходатайства ФСИН о замене условного срока на реальный по уголовному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

