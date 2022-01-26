МВД объявило в розыск брата Алексея Навального

МВД объявило в розыск Олега Навального — брата учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального. Об этом в среду, 26 января, сообщает ТАСС.

Россиянин появился в базе данных министерства, как разыскиваемый по одной из статей уголовного кодекса.

25 января сообщалось, что ФСИН попросила заменить Олегу Навальному условный срок в один год на реальный по «санитарному делу». Соответствующее представление уголовно-исполнительной инспекции было направлено в Люблинский суд Москвы.

Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные Covid-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.

25 января сообщалось, что Росфинмониторинг включил Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов.