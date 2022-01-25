Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Во ФСИН попросили заменить брату Навального условный срок на реальный

ФСИН попросила заменить Олегу Навальному условный срок на реальный по «санитарному делу»
Олег Навальный

Олег Навальный. Фото: пресс-служба Тверского суда

Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене брату учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Об этом во вторник, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные Covid-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.

Всего по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции в Москве проходили десять человек, большинство из них на время следствия были заключены под домашний арест.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
Минфин выступил против запрета криптовалюты
В российском регионе в жилом доме взорвалась граната
Россиянка подала в суд на Гарика Харламова
Нганну рассказал об угрозах от UFC перед защитой титула
Предложивший убивать собак российский депутат объяснился
Путин обратился к российским олимпийцам
Россиян попросили не отказываться от ипотеки из-за падения рубля
В Госдуме пожурили Центробанк за медленную работу
Сотни пассажиров «Победы» застряли в Турции из-за погодных условий
В центре Москвы начали проверку школ после сообщений о минировании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter