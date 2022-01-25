Во ФСИН попросили заменить брату Навального условный срок на реальный

Люблинский суд Москвы получил представление уголовно-исполнительной инспекции о замене брату учредителя ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России) Алексея Навального Олегу Навальному одного года условного наказания на реальное по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве. Об этом во вторник, 25 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Согласно приговору, из-за призывов Олега Навального и других фигурантов люди, в том числе больные Covid-19, пришли на несогласованную акцию 23 января прошлого года, «создав угрозу массового заболевания». Среди участников акции заметили 19 горожан, которые имели положительный тест на коронавирус и в это время должны были находиться на самоизоляции.

Всего по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм на несанкционированной акции в Москве проходили десять человек, большинство из них на время следствия были заключены под домашний арест.