Вдову Навального заблокировали в соцсети X

Аккаунт вдовы Алексея Навального Юлии заблокировали в соцсети X

Аккаунт вдовы Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлии заблокировали в соцсети X (бывшая Twitter). Об этом свидетельствует запись в ее профиле.

«Действие учетной записи приостановлено», — говорится в сообщении, которое возникает при попытке зайти на страницу Навальной в соцсети.

Также отмечается, что работа аккаунта приостанавливается в том случае, если он нарушает правила Х. Какие именно правила нарушила учетная запись Навальной, не уточняется.

Ранее стало известно, что брата Навального Олега переобъявили в розыск. Уточнялось, что его разыскивают по уголовной статье. В январе 2022 года его уже объявляли в розыск.

Алексей Навальный умер 16 февраля в колонии «Полярный волк» на Ямале. В УФСИН отметили, что заключенный почувствовал себя плохо после прогулки. Его реанимировали в течение часа, но не смогли спасти.