Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну

МИД Южной Кореи напомнил о санкциях после подарка Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Власти Южной Кореи продолжают следить за развитием российского сотрудничества с КНДР, включая ситуацию с подарком северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается того, что президент [России Владимир] Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств- — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза», — заявили в МИД Южной Кореи.

В дипломатическом ведомстве также напомнили, что Сеул вместе с международным сообществом продолжит прилагать усилия для «добросовестного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН».

Ранее сообщалось, что президент России 18 февраля предоставил лидеру КНДР в подарок автомобиль Aurus. В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений.