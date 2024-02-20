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15:54, 20 февраля 2024Мир

Южная Корея отреагировала на подарок Путина Ким Чен Ыну

МИД Южной Кореи напомнил о санкциях после подарка Путина лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Фото: Sputnik / Artem Geodakyan / Pool / Reuters

Власти Южной Кореи продолжают следить за развитием российского сотрудничества с КНДР, включая ситуацию с подарком северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается того, что президент [России Владимир] Путин подарил Ким Чен Ыну автомобиль, то у всех государств- — членов ООН есть обязанность строго соблюдать санкции Совета Безопасности ООН против Северной Кореи. Правительство внимательно следит за тенденциями в исполнении резолюций Совбеза», — заявили в МИД Южной Кореи.

В дипломатическом ведомстве также напомнили, что Сеул вместе с международным сообществом продолжит прилагать усилия для «добросовестного выполнения резолюций Совета Безопасности ООН».

Ранее сообщалось, что президент России 18 февраля предоставил лидеру КНДР в подарок автомобиль Aurus. В Северной Корее назвали подарок свидетельством дружеских отношений.

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      Лина Пивоварова
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