Захарова оценила просьбу Блинкена не использовать слова «мама» и «папа»

Захарова оценила просьбу Блинкена использовать гендерно-нейтральные термины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила просьбу главы Госдепа Энтони Блинкена к своим сотрудникам использовать гендерно-нейтральные термины.

Она напомнила, что американский госсекретарь призвал отказаться от слов «мама», «папа», «муж» и «жена», заменив их на «родитель», «супруг» и «партнер». Кроме того, сотрудников попросили не говорить «дамы и господа», поскольку гендер человека не всегда совпадает с определенным при рождении полом и может меняться.

«Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», — высказалась Захарова.

О просьбе Блинкена к сотрудникам ранее рассказало американское издание The New York Post (NYP). По его данным, госсекретарь во внутренней записке отметил, что использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».