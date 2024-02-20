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23:59, 20 февраля 2024Мир

Захарова оценила просьбу Блинкена не использовать слова «мама» и «папа»

Захарова оценила просьбу Блинкена использовать гендерно-нейтральные термины

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале оценила просьбу главы Госдепа Энтони Блинкена к своим сотрудникам использовать гендерно-нейтральные термины.

Она напомнила, что американский госсекретарь призвал отказаться от слов «мама», «папа», «муж» и «жена», заменив их на «родитель», «супруг» и «партнер». Кроме того, сотрудников попросили не говорить «дамы и господа», поскольку гендер человека не всегда совпадает с определенным при рождении полом и может меняться.

«Честно говоря, обращаться ко многим американским дипломатам "дамы и господа", независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение "люди", на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», — высказалась Захарова.

О просьбе Блинкена к сотрудникам ранее рассказало американское издание The New York Post (NYP). По его данным, госсекретарь во внутренней записке отметил, что использование гендерно-нейтральных формулировок позволит «продемонстрировать уважение и избежать недоразумений».

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      Марина Совина
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