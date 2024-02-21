Американский разведчик заявил о разгроме НАТО на Украине

Бывший разведчик армии США Шаффер: РФ разгромила не только Украину, но и НАТО

Российская армия разгромила не только Вооруженные силы Украины (ВСУ), но и блок НАТО, который оказывает активную военную поддержку Киеву. С таким заявлением в интервью в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive выступил бывший разведчик армии США Тони Шаффер.

«Русские выиграли. Они нанесли поражение украинской армии и НАТО, поскольку НАТО все это время обеспечивала Украине группу советников. Все кончено», — утверждает отставной военный.

По словам Шаффера, никакие финансовые вливания и поставки оружия не помогут Украине переломить ситуацию на поле боя и остановить российское наступление.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ растеряны после потери Авдеевки и не могут предвидеть тактику Российской армии, стремительно продвигающейся по всей линии фронта.