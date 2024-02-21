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14:44, 21 февраля 2024Мир

В США заявили о растерянности ВСУ после потери Авдеевки

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон заявил, что ВСУ растеряны после потери Авдеевки
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksii Chumachenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) растеряны после потери Авдеевки и не могут предвидеть тактику Российской армии, стремительно продвигающейся по всей линии фронта. Об этом в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Честно говоря, Украина даже не знает, откуда будет нанесен следующий удар», — заявил он, добавив, что Россия «продолжает наступать по всему тысячекилометровому фронту».

Бывший сотрудник разведки США подчеркнул, что ситуация для Украины ухудшается с каждым днем ввиду нехватки боеприпасов и личного состава. По его словам, выделение Вашингтоном нового пакета финансовой и военной помощи не поменяет положение дел на фронте.

«С каждым днем ситуация становится все хуже», — резюмировал Джонсон.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на прогнозы чиновников США сообщила, что внутренние запасы снарядов для систем противовоздушной обороны Украины могут закончиться к марту 2024 года, если поставки западных вооружений прекратятся.

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      Виктория Кондратьева
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