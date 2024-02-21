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09:42, 21 февраля 2024Наука и техника

Apple вернула лидерство на европейском рынке смартфонов

Canalys: Apple стала лидером европейского рынка смартфонов с долей 33 процента

Фото: Aly Song / Reuters

Американская компания Apple завершила 2023 год в лидирующих позициях на европейском рынке смартфонов. Об этом сообщается в отчете фирмы Canalys.

По информации аналитиков, Apple отгрузила на рынок в четвертом квартале 2023 года 12,4 миллиона устройств и стала лидером сегмента с долей 33 процента. На второй позиции оказалась южнокорейская Samsung, которая поставила 10,8 миллионов девайсов и осталась с долей 28 процентов. Замыкает топ-3 Xiaomi — шесть миллионов гаджетов и доля 16 процентов.

В материале Canalys говорится, что IT-гигант из США вернул лидерство у Samsung — компания из Южной Кореи имела самую большую долю в Европе на протяжении всего 2023 года. Однако авторы отметили, что Samsung имеет хорошие шансы снова стать главным поставщиком смартфонов на европейский рынок.

Также аналитики фирмы подчеркнули, что в четвертом квартале года европейцы чаще покупали дорогие смартфоны, чем обычно. На девайсы дороже 800 долларов пришлось 40 процентов поставок. Наиболее часто потребители приобретали смартфоны серий iPhone 15, Galaxy S и Google Pixel.

В начале февраля аналитики Canalys перечислили самые покупаемые смартфоны в 2023 году. Лидером списка оказался iPhone 14 Pro Max, в топ-3 также попали iPhone 15 Pro Max и iPhone 14.

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      Андрей Ставицкий
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