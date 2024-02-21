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23:39, 21 февраля 2024Силовые структуры

Суд в Москве арестовал главу Всероссийского общества глухих

Суд в Москве арестовал главу Всероссийского общества глухих Иванова

Фото: Sergey Bulkin / Global Look Press

Мещанский суд Москвы арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу самой организации.

Как отметили в ВОГ, заседание состоялось в среду, 21 февраля. «Суд поместил под стражу Станислава Иванова, президента Всероссийского общества глухих, до 8 апреля в соответствии со статьей 160 УК РФ, часть 4 (присвоение или растрата в особо крупном размере)», — отметил источник.

Кроме этого, следователи выступили за арест вице-президента ВОГ Венеры Гаулстон и бывшего вице-президента общества Вадима Иванченко. Чем закончились заседания в отношении чиновников, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о задержании руководства ВОГ. Причиной стали махинации с принадлежащей организации недвижимостью. Утром 20 февраля силовики забрали на допрос порядка 20 человек, после этого часть людей отпустили, а пятерых руководителей задержали на двое суток.

22 марта 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева за растрату более 50 миллионов рублей.

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      Марина Совина
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