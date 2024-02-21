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19:26, 21 февраля 2024Силовые структуры

Следствие попросило суд Москвы арестовать троих руководителей общества глухих

В Москве следствие попросило суд арестовать троих руководителей общества глухих

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Мещанский суд столицы поступили ходатайства следствия об аресте руководителей Всероссийского общества глухих (ВОГ), сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Президент общества Станислав Иванов, вице-президент Венера Гаулстон и бывший вице-президент общества Вадим Иванченко проходят по делу о мошенничестве. По данным источника, материалы в их отношении уже зарегистрированы, а судебные заседания пройдут в ближайшее время.

Ранее сообщалось о задержании руководства ВОГ. Причиной стали махинации с принадлежащей организации недвижимостью. Утром 20 февраля силовики забрали на допрос порядка 20 человек, после этого часть людей отпустили, а пятерых руководителей задержали на двое суток.

22 марта 2023 года Хамовнический суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего президента ВОГ Валерия Рухледева за растрату более 50 миллионов рублей.

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      Илона Палей
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