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14:28, 21 февраля 2024Культура

Автора хита «Медуза» отправили в рехаб после возвращения в Россию

Исполнителя Matrang отправили на реабилитацию после прилета в Москву

Кадр: MATRANG Official / YouTube

Исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) отправили в реабилитационный центр после того, как артист прилетел в Россию из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В аэропорту Москвы музыканта встретили родители и сестра — они помогли ему покинуть помещение незамеченным через бизнес-зал. Сестра Matrang поведала, что по прилете в РФ близкие исполнителя отправили его в рехаб. По ее словам, в Таиланде у Хадзарагова начались проблемы с наркотическими веществами. Сейчас его близкие ищут деньги на лечение музыканта в клинике.

В апреле у артиста запланировано семь концертов по России. Организаторы выступлений уверяют, что мероприятия состоятся.

Ранее Matrang заявлял, что планирует вылететь в Москву 29 февраля. Музыкант признавался, что его близкие хотят отправить его на принудительное лечение от наркозависимости, а также делился планами завершить музыкальную карьеру. Позже мужчину задержали на острове Пхукет.

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      Анастасия Астахова
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