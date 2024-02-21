Автора хита «Медуза» отправили в рехаб после возвращения в Россию

Исполнителя Matrang отправили на реабилитацию после прилета в Москву

Исполнителя и автора хита «Медуза» Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) отправили в реабилитационный центр после того, как артист прилетел в Россию из Таиланда. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В аэропорту Москвы музыканта встретили родители и сестра — они помогли ему покинуть помещение незамеченным через бизнес-зал. Сестра Matrang поведала, что по прилете в РФ близкие исполнителя отправили его в рехаб. По ее словам, в Таиланде у Хадзарагова начались проблемы с наркотическими веществами. Сейчас его близкие ищут деньги на лечение музыканта в клинике.

В апреле у артиста запланировано семь концертов по России. Организаторы выступлений уверяют, что мероприятия состоятся.

Ранее Matrang заявлял, что планирует вылететь в Москву 29 февраля. Музыкант признавался, что его близкие хотят отправить его на принудительное лечение от наркозависимости, а также делился планами завершить музыкальную карьеру. Позже мужчину задержали на острове Пхукет.