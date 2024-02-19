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23:04, 19 февраля 2024Культура

Покинувшего Россию рэпера задержали в Таиланде

Рэпера Matrang задержали в Таиланде на острове Пхукет

Фото: Adirach Toumlamoon / Globallookpress.com

Покинувшего Россию исполнителя Matrang (настоящее имя — Алан Хадзарагов) задержали в Таиланде. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По предварительным данным, рэпер был задержан в кафе на острове Пхукет, после чего его доставили в отделение для проверки документов. Артист утверждает, что в полицию обратился подписчик, оклеветав его. Исполнитель добавил, что его, вероятно, депортируют в Москву, но подчеркнул, что готов вернуться в столицу.

Ранее автор хита «Медуза» сообщил, что планирует вернуться в Россию и завершить музыкальную карьеру. Он собирался прилететь в Москву 29 февраля.

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      Марина Совина
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