Байден созвонится с лидерами G7 и Зеленским

Белый дом: Байден планирует созвониться с лидерами G7 и Зеленским

Президент США Джо Байден в субботу, 24 февраля, поучаствует в звонке с лидерами G7 и Владимиром Зеленским. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, пишет РИА Новости.

По ее словам, в ходе предстоящего звонка политики обсудят западную поддержку Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее стало известно о подготовке странами «Большой семерки» (G7) нового пакета санкций, который планируется ввести до 24 февраля. Новые ограничения будут введены против десятков российских физических и юридических лиц.

10 февраля Зеленский в ходе встречи с двухпартийной делегацией Палаты представителей Конгресса США обсудил поставки Киеву американских дальнобойных ракет ATACMS, но договориться не смог.