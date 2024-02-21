Две шайбы и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче НХЛ

Дубль и передача Овечкина принесли «Вашингтону» победу в матче с «Нью-Джерси»

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль и отдал передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Девилс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Игра прошла в Вашингтоне и завершилась победой хозяев со счетом 6:2. Овечкин отличился на 49-й и 60-й минуте встречи, помимо него в составе «Кэпиталс» забивали Коннор Макмайкл (1-я, 25-я), Дилан Строум (45-я) и Майкл Сгарбосса (53-я). В составе Нью-Джерси шайбами отметились Александер Хольц (16-я) и Эрик Хаула (56-я).

38-летний Овечкин набрал очки в девятом матче нынешнего сезона НХЛ кряду. Последний раз российскому хоккеисту удавалось такая серия в сезоне-2019/2020. Лучший показатель капитана «Вашингтона» — серия из 14 результативных матчей подряд (сезон-2018/2019).

Овечкин сократил отставание от первого места в списке лучших снайперов в истории НХЛ. В его активе 838 заброшенных шайб. Лидером является канадец Уэйн Гретцки (894 гола).