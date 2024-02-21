Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

ТАСС: подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» проекта «Кондор» ожидают модернизации

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Псков» и «Нижний Новгород» проекта 945А «Кондор», которые остаются единственными титановыми АПЛ в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, ожидают ремонта с модернизацией. Об этом близкий к флоту источник сообщил ТАСС.

«Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Первую многоцелевую АПЛ проекта «Кондор» спустили на воду в 1989 году. Подлодки этого проекта считались самыми малозаметными АПЛ Советского флота. Подлодки «Кондор» получили шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, которые позволяли нести стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат».

Ранее в феврале источник ТАСС сообщил, что АПЛ «Иркутск» проекта 949М Тихоокеанского флота в 2023 году спустили на воду. Ремонт и модернизация подлодки продолжается у причальной стенки.