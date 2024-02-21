Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:20, 21 февраля 2024Наука и техника

Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

ТАСС: подлодки «Псков» и «Нижний Новгород» проекта «Кондор» ожидают модернизации

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Атомные подводные лодки (АПЛ) «Псков» и «Нижний Новгород» проекта 945А «Кондор», которые остаются единственными титановыми АПЛ в составе Военно-морского флота (ВМФ) России, ожидают ремонта с модернизацией. Об этом близкий к флоту источник сообщил ТАСС.

«Первоначально планировалось, что в ходе работ титановые корпуса подлодок останутся без доработки, а все системы станут новыми. Но пока эта концепция не реализуется. Ремонт титановых лодок не начинался», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

Материалы по теме:
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023
«Он 17 лет работал у нас под носом» Как офицер США годами сдавал секретные данные КГБ и помог СССР создать супероружие
«Он 17 лет работал у нас под носом»Как офицер США годами сдавал секретные данные КГБ и помог СССР создать супероружие
19 декабря 2023

Первую многоцелевую АПЛ проекта «Кондор» спустили на воду в 1989 году. Подлодки этого проекта считались самыми малозаметными АПЛ Советского флота. Подлодки «Кондор» получили шесть торпедных аппаратов калибра 533 миллиметра, которые позволяли нести стратегические крылатые ракеты С-10 «Гранат».

Ранее в феврале источник ТАСС сообщил, что АПЛ «Иркутск» проекта 949М Тихоокеанского флота в 2023 году спустили на воду. Ремонт и модернизация подлодки продолжается у причальной стенки.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Угрожавший ножом полицейским россиянин пойдет под суд

      В сети высмеяли новый выход Селены Гомес в свет фразой «съела своего парня»

      В России появится система СМС-оповещений об опасности в школах

      Жена добровольца из «Шторм Z» недосчиталась денег на его карте и забила тревогу

      Украинские войска нанесли удар по больнице в Донецке

      Единственные титановые подлодки ВМФ России модернизируют

      Путин назвал Россию одной из ведущих спортивных держав мира

      Иностранца осудят за совершенную девять лет расправу над россиянкой

      Раскрыто место съемок «Бегущего по лезвию 2099»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше