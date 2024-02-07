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15:49, 7 февраля 2024Наука и техника

Атомный носитель «Цирконов» спустили на воду

ТАСС: носитель ракет «Циркон» АПЛ «Иркутск» спустили на воду

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Носитель гиперзвуковых ракет «Циркон» — атомную подводную лодку (АПЛ) «Иркутск» проекта 949М Тихоокеанского флота — в 2023 году спустили на воду. Об этом со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщает ТАСС.

В настоящее время продолжаются ремонт и модернизация АПЛ на заводе «Звезда» в Приморье. «Сейчас работы по ее модернизации продолжаются у причальной стенки», — сказал собеседник.

В июне 2022 года агентство со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли сообщало, что АПЛ «Иркутск» проекта 949М вернется в состав Тихоокеанского флота в конце 2023-го.

АПЛ «Иркутск» впервые спустили на воду в 1987 году. В 1989-м подлодку включили в состав Северного флота. С 1993 года АПЛ была переведена в резерв. На ремонте в «Звезде» субмарина находится с 2001 года.

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      Иван Потапов
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