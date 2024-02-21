Американская кинозвезда избавилась от особняка в «Ла-Ла Ленде»

NYP: актриса Эмма Стоун выгодно продала особняк в Лос-Анджелесе

Американская актриса Эмма Стоун меньше чем за месяц нашла покупателя для своего особняка в Лос-Анджелесе. Стоимость сделки составила 4,3 миллиона долларов, пишет New York Post (NYP).

Продать недвижимость киноактрисе удалось с большой выгодой. Изначально за поместье в Комсток-Хиллз звезда мюзикла «Ла-Ла Ленд» просила около 4 миллионов долларов. Двухэтажный дом построен в 20-х годах прошлого века в испанском стиле.

На 300 квадратных метрах разместились четыре спальни и четыре ванные. Интерьеры выдержаны в эклектичном стиле с элементами китча. В глаза бросается множество картин и яркая мебельная обивка. Кухню украшают сводчатые потолки, а гостиная оборудована камином. К особняку примыкает гостевой домик.

В 2022 году Стоун решила избавиться от недвижимости в Малибу. Домик площадью 167 квадратных метров на побережье океана киноактриса оценила в 4,3 миллиона долларов. Во владении знаменитости также находился участок площадью более гектара.

На известном калифорнийском курорте располагается и поместье супругов Бейонсе и Jay-Z. Причем свежеприобретенный дом пары оказался дороже особняка миллиардера Джеффа Безоса. Сделка звездной четы стала рекордной также и для всего штата.