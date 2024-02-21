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12:28, 21 февраля 2024Спорт

Глава UFC отказался считать Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

Глава UFC Уайт отказался считать Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом в истории

Фото: Louis Grasse / Globallookpress.com

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт отказался считать россиянина Хабиба Нурмагомедова лучшим бойцом смешанного стиля (ММА) в истории. Об этом глава промоушена заявил в интервью YouTube-каналу Games With Names.

«Лучший боец в истории — Джон Джонс. Он до сих пор не побежден. Хабиб тоже не проигрывал, но я бы хотел увидеть от него большего. Джонс победил всех в полутяжелом весе, а теперь выигрывает в тяжелом», — отметил Уайт.

Джонс — действующий чемпион UFC в тяжелом весе. Американец завоевал пояс в марте прошлого года, досрочно победив француза Сирила Гана. После этого он должен был защищать титул в поединке против соотечественника Стипе Миочича, но за две недели до боя получил травму плеча и снялся. В результате звание временного чемпиона в тяжелом весе разыграли россиянин Сергей Павлович и британец Том Аспиналл. Победу нокаутом одержал Аспиналл, ожидается, что он станет следующим соперником Джонса в титульном бою.

До этого Джонс выступал в полутяжелом дивизионе UFC, став его чемпионом. Он 11 раз защитил титул, проведя в UFС 13 лет без поражений. При этом американца дважды дисквалифицировали за допинг. Всего в его активе 27 побед при одном поражении, еще один поединок с его участием был признан несостоявшимся. Единственное поражение американец потерпел дисквалификацией в 2009 году в бою с соотечественником Мэттом Хэмиллом за запрещенные удары локтем.

Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году. Он завоевал титул чемпиона UFC в легком весе в 2018-м и трижды защитил его в поединках с Конором Макгрегором, Дастином Порье и Джастином Гейджи, после чего объявил об уходе из спорта. Непобежденный россиянин одержал 29 побед в боях по правилам ММА.

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      Андрей Стрельцов
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